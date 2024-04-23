На помощь в борьбе с паводками в Тюменскую область прибыли волонтеры из УрФО
В ответ на угрозу паводков волонтеры из «Молодой Гвардии» Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) объединили свои усилия с тюменскими молодогвардейцами для оказания помощи пострадавшим от паводков районам.
Молодогвардейцы работают совместно с сотрудниками МЧС и местными жителями, находящимися в зоне риска и подверженными подтоплению. Волонтеры занимаются укреплением противопаводковой дамбы, подготовкой пунктов временного размещения (ПВР), спасением имущества из домов в зонах риска и информированием граждан о мерах предосторожности и эвакуации.
На текущий момент волонтеры собрали около 20 тысяч мешков с песком для укрепления дамб, обеспечили защиту искусственных сооружений пленкой, установили более 130 кроватей для ПВР и помогли более 30 семьям защитить бытовую технику от воды. В настоящее время мобильные группы волонтеров активно работают в Ишиме, продолжая укреплять дамбы и осуществляют ночное дежурство. К ним скоро присоединятся дополнительные команды из Екатеринбурга и Ханты-Мансийска, которые выразили готовность поддержать жителей Ишима.
«Наши ребята всегда на передовой, когда дело доходит до помощи нуждающимся. Молодогвардейцы всегда готовы прийти на помощь и сделать все возможное для поддержки своих соотечественников», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УрФО Владимир Сбитнев.