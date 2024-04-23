В Югре офицеры Росгвардии приняли участие в фотовыставке, посвященной специальной военной операции
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в региональной фотовыставке «Верить! Любить! Жить!», открывшейся в концертно-театральном центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска. Соорганизаторы мероприятия – «Союз журналистов Югры» и «Союза журналистов России в ДНР».
Документальные снимки представлены военными корреспондентами Донбасса, югорчанки – медсестры Анастасии Морозовой, а также пресс-службы территориального Управления Росгвардии.
В кадре – реальные события в зоне проведения специальной военной операции. Положительные эмоции задают фотоработы, в которых запечатлена радость встреч бойцов спецподразделений СОБР и ОМОН с родными и близкими после успешно проведенных командировок.
«С началом проведения СВО в боевых порядках сводных группировок войск национальной гвардии Российской Федерации военнослужащие и сотрудники ОМОН, СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, сменяя друг друга, отправляются в плановые командировки на территорию новых субъектов Российской Федерации, выполняя служебно-боевые задачи по обеспечению общественного порядка, проведению специальных мероприятий и защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей от преступных посягательств и мародерства», – отметил на открытии выставки заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Михаил Клепалов.
Героизм, отвага и самоотверженность военнослужащих и сотрудников территориального органа отмечена 44 государственными наградами – орденом Мужества, медалями «За Отвагу» и «Жукова».
Выставку «Верить! Любить! Жить!» увидят жители и гости окружной столицы, а затем она отправится в Сургут, Нижневартовск и другие города.
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