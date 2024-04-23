Вакцинироваться против клещевого энцефалита еще не поздно
В реальной жизни защититься от нападения паукообразных поможет соблюдение правил посещения лесных массивов, дачных участков и, конечно, ваша внимательность. А, вот защитить организм от таких заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма может только вакцинация!
Врачи рекомендует вакцинироваться взрослым и детям старше 1 года. Вакцинация не убережет от укуса, но позволит максимально снизит риск возникновения инфекций, переносимых клещами. «Во время сбора анамнеза у пациентов выясняется, что чаще всего укусы клещей они получают в лесных массивах и дачных участках. Поэтому особое внимание иммунизации стоит уделить дачникам и людям, чья профессиональная деятельность или досуг связаны с нахождением в лесу. Сделать это лучше сейчас, пока на улице достаточно прохладно и еще есть время для того чтобы вакцина подействовала прежде, чем начнётся сезон клещей» − отмечает заведующая отделением профилактики поликлиники №2 БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» Елена Хакимова.
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