Молодые югорчане приглашаются к участию в форуме «УТРО»
Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» в 2024 году пройдёт на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня, принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация идет до 28 апреля по ссылке: https://grants.myrosmol.ru/events/a5af4042-7aa8-48f9-abed-a41250e0531d?clckid=6e18a6ee.
Также до 15 мая идет регистрация волонтеров: https://dobro.ru/event/10697454.
Форум «УТРО» – это образовательная и коммуникативная площадка, на которой участники получают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи и получают ресурсную поддержку на их реализацию. Форум соберёт более тысячи участников из шести регионов УрФО: работающую молодёжь, студентов и школьников.
Основной мотив образовательной программы 2024 года – «Урал профессиональный». Каждый регион подготовит свою часть программы в соответствии с актуальными тематиками: Тюменская область – информационные и цифровые технологии, Челябинская – металлургия, Свердловская область – промышленность, Курганская – сельское хозяйство и экология, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – нефтедобыча, Ямало-Ненецкий автономный округ – газовая промышленность.
В 2024 году на форуме пройдут множество мастер-классов, лекций, будут реализованы различные мастерские и организованы воркшопы. Внеучебные мероприятия будут опираться на известные культурные феномены, в числе которых мастерская по созданию музыки: «Уральская ночь музыки или Свердловский Рок-клуб», литературная студия «Сказки Бажова», мастерская по огранке ювелирных изделий «Малахитовая шкатулка», мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию «Стенография». Почетным гостем форума станет SHAMAN, а на закрытии форума выступит Юлия Савичева.
По итогам форума планируется создать: социальную сеть «Урал рабочий» – интерактивное приложение для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодёжи, приложение «На Урале – работать» – для организации экскурсий на предприятия Урала.
К регистрации приглашается активная рабочая молодежь Югры и студенты всех вышеперечисленных направлений промышленности: https://grants.myrosmol.ru/events/a5af4042-7aa8-48f9-abed-a41250e0531d?clckid=6e18a6ee.
Заполнение заявки займет не более 15 минут. В ней необходимо заполнить некоторые персональные данные, выбрать интересующее направление форума, описать свой опыт и компетенции в данном направлении, а также прикрепить видео-визитку от 30 секунд до 1 минуты с рассказом о себе и ответом, почему вы хотите принять участие в форуме «УТРО 2024».
В рамках видео-визитки участникам нужно ответить на вопросы:
1. Каким Вы видите свое профессиональное развитие на Урале?
2. Что Вы ожидаете от участия в Форуме?
3.Какими навыками/знаниями Вы можете поделиться с другими участниками Форума?
С 2013 года форум проводится под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и объединяет молодых людей из регионов УрФО, других субъектов Российской Федерации, а также соотечественников, проживающих за рубежом.
Контактное лицо: Константин Криворученко, начальник отдела развития и продвижения молодежных инициатив АНО «Молодежный центр Югры», +7 995 493 5585.
Медиацентр
АНО «Молодежный центр Югры»