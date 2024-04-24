Солдатский привал
9 мая на примузейной площади Музея геологии, нефти и газа «развернётся» традиционный «Солдатский привал».
22 года подряд Музей геологии, нефти и газа проводит творческую программу, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - самому народному, трогательному и важному празднику нашей страны. Живая музыка, песни военных лет, полевая кухня, слёзы радости и гордости за свою страну - неотъемлемая часть тёплого, душевного мероприятия.
В 2024 году «Солдатский привал» будет встречать гостей 9 мая с 11:00 до 14:00. В адрес ветеранов и тружеников тыла прозвучат поздравления и слова искренней благодарности от наследников Великой Победы. Творческие коллективы города исполнят известные песни военных лет.
На «Солдатском привале» будут объявлены результаты регионального интернет-конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» и пройдет награждение победителей.
Какой же солдатский привал без полевой кухни?! Настоящая солдатская каша и горячий чай с травами согреет участников мероприятия и придаст им бодрости.
Приглашаем жителей и гостей города посетить «Солдатский привал» 9 мая в 11:00.
Вход свободный.
Встретим победный май вместе!
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году. В 2023 году «Нефтяной» отметил свой 30-летний юбилей.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.