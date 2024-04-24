Форма поиска

Для слабовидящих

С любовью к мансийскому языку.

24.04.2024

«С любовью к мансийскому языку» – так называется выставка, открывшаяся 24 апреля 2024 года в библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, посвящённая 50-летию Марии Владимировны Кумаевой.

Мария Владимировна – кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом мансийской филологии и фольклористики Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.

 Сфера научных интересов: материалы по фольклору и языку народа манси, исследование выразительных средств детского фольклора. 

Автор более 100 научных публикаций.

На выставке представлены: методические рекомендации для учителей начальных классов, тестовые задания для 1-5 классов, занимательные грамматики по мансийскому языку для 1-5 классов, учебные пособия для общеобразовательных организаций, фольклорные сборники.

Выставка продлится с 24 апреля по 24 мая 2023 года.

Приглашаем всех желающих!

Поздравляем Марию Владимировну с днём рождения! От всей души хотим пожелать неутомимых сил и большого энтузиазма, великих достижений и значительных успехов, почёта и уважения, жизненной энергии и бодрости, искреннего счастья и крепкого здоровья!

24.04.2024

24.04.2024