С любовью к мансийскому языку.
«С любовью к мансийскому языку» – так называется выставка, открывшаяся 24 апреля 2024 года в библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, посвящённая 50-летию Марии Владимировны Кумаевой.
Мария Владимировна – кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом мансийской филологии и фольклористики Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Сфера научных интересов: материалы по фольклору и языку народа манси, исследование выразительных средств детского фольклора.
Автор более 100 научных публикаций.
На выставке представлены: методические рекомендации для учителей начальных классов, тестовые задания для 1-5 классов, занимательные грамматики по мансийскому языку для 1-5 классов, учебные пособия для общеобразовательных организаций, фольклорные сборники.
Выставка продлится с 24 апреля по 24 мая 2023 года.
Приглашаем всех желающих!
Поздравляем Марию Владимировну с днём рождения! От всей души хотим пожелать неутомимых сил и большого энтузиазма, великих достижений и значительных успехов, почёта и уважения, жизненной энергии и бодрости, искреннего счастья и крепкого здоровья!