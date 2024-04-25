«Здоровое сердце»: специалисты кардиоцентра стали наставниками школьного проекта
Проект вошёл в пятёрку лучших на городском конкурсе «Будущее здесь». Сургутские школьники защитили свои стартапы перед жюри городского проекта «Будущее здесь». В роли эксперта жюри выступил врач БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Антон Воробьёв. Экспертам нужно было выбрать 5 команд из 15. К защите отобрали самые перспективные и интересные идеи ребят. Цена победы – возможность съездить на учебу в «Сколково», крупнейший образовательный центр страны.
По результатам работы жюри в пятёрку лучших вошёл проект «Здоровое сердце», который ориентирован на предотвращение развития сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. Известно, что корни таких болезней зачастую кроются ещё в детстве и юности. Участники команды, школьники, обратили внимание на эту проблему и разработали формулу, которая позволяет рассчитать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. При этом они учли формулы SCORE и SCORE-2, а также шкалу относительного риска. Важно отметить, что данные шкалы обычно применяются для более старших возрастных групп. Особенность проекта заключается в том, что его авторы первыми создали формулы расчёта рисков для детей.
Работая над проектом, школьники встречались с ведущими специалистами Окружного кардиодиспансера, где максимально внимательно отнеслись к идеям подростков. «Команда заинтересованная, работы было много. Ребятами и их наставниками было приложено немало усилий для преображения проекта. В случае дальнейшего успеха, а мы в нем не сомневаемся, мы рассчитываем на то, что проект будет не только реализован, но и востребован», – отметил доцент кафедры кардиологии, врач-кардиолог диспансера Антон Воробьёв.
Стажировка в «Сколково» поможет школьникам не просто воплотить в жизнь идеи, а даст реальный старт к успешному будущему.