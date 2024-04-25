Выдающиеся югорчане станут обладателями премии Ивана Шесталова
Югорчан приглашают стать соискателями премии правительства автономного округа имени Ивана Николаевича Шесталова. Заявки принимаются в срок до 1 мая 2024 года.
Престижная югорская награда утверждена постановлением правительства автономного округа в декабре 2012 года. Она присуждается ежегодно за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском или международном уровне.
Претендовать на получение премии могут авторские коллективы и физические лица, проживающие на территории автономного округа.
Выдвижение на соискание премии осуществляют органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Югры.
Ознакомиться с правилами приёма заявлений можно по ссылке: тут.