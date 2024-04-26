В Югре введены дополнительные меры безопасности в праздничные дни
В Югре введены дополнительные меры безопасности в праздничные дни, которые приходятся на первую половину мая. Такое решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов Ханты-Мансийского автономного округа, которое прошло под председательством Губернатора Натальи Комаровой.
В целях недопущения возможных террористических проявлений руководителям исполнительных органов власти, главам муниципальных образований поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить количество участников до 50 человек, а также исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов и салютов.
По словам начальника УМВД России по автономному округу Сергея Ветохина, особое внимание в период проведения праздников будет уделено обеспечению безопасности жителей, оборудованию мест проведения мероприятий инженерно-техническими средствами досмотра, мобильными барьерными ограждениями и другим мерам безопасности.
Также в ходе заседания участники обсудили ситуацию на реках Ханты-Мансийского автономного округа. Начальник отдела гидрологии Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Елена Сергеева подчеркнула, что гидрометеорологическая обстановка на реках Югры стабильная, опасных явлений не прогнозируется.
«Вскрытие рек в 2024 году ожидается на 2-9 дней раньше от среднемноголетних дат и на 1-13 дней раньше дат вскрытия рек в прошлом году, – обратила внимание Елена Сергеева, добавив, что величина весеннего половодья будет определяться характером весны, а также степенью увлажнённости пойм после половодья прошлого года.
Напомним, что по результатам проведенной с 4 по 13 марта 2024 года главным управлением МЧС России по автономному округу проверки, региональные органы управления, силы и средства готовы к выполнению задач по предназначению в паводкоопасный период, защите населенных пунктов и объектов экономики, социальной инфраструктуры от ландшафтных, природных пожаров в пожароопасный период 2024 года.
По данным департамента региональной безопасности, для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде создана группа специалистов, подготовлены больше тысячи единиц техники, в их числе — плавсредства и комплексы беспилотных авиационных систем. В постоянной готовности находятся региональная система оповещения населения и система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112”. Сформированы резервы материальных и финансовых средств.