Очередной выпуск ведомственной программы «Югра – территория безопасности. Росгвардия» посвящен Году семьи
В эфире региональной телерадиокомпании состоялся выпуск ежемесячной авторской программы «Югра – территория безопасности. Росгвардия», посвященной Году семьи.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживают более 70-ти многодетных семей военнослужащих и сотрудников ведомства.
Ведущие программы – начальник пресс-службы территориального управления подполковник полиции Наталья Васильченко и шеф-редактор окружной телерадиокомпании «Югра» Антон Войтович узнали, каких семейных традиций придерживаются представители ведомства, проходящие службу на земле коренных, малочисленных народов Севера.
Съёмки проводились в отделе ЗАГС г. Ханты-Мансийска и на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». «Герои» программы – семьи росгвардейцев.
В отделе ЗАГС проходила торжественная церемония Государственной регистрации рождения Софии – дочери сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии сержанта полиции Евгения Железнова. Евгений и Любовь создали семью год назад. 20 января родилась их дочь София. В присутствии друзей и коллег работники городского отдела ЗАГС в торжественной обстановке поприветствовали прекрасную жительницу Югорской земли, проведя процедуру «именаречения» – вручили родителям первый документ – свидетельство о рождении, и объявили Железнову Софию Евгеньевну полноправным гражданином Российской Федерации.
В это время в «ЗАГСе» находился огонь семейного очага «Сердце России», который был доставлен в Ханты-Мансийск из Муромского Свято-Троицкого монастыря – родины святых Петра и Февронии, в честь которых в нашей стране 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Росгвардеец Евгений Железнов зажег очаг своей семьи от огня, который путешествует по всей России, объединяя семьи.
Многодетная семья старшего лейтенанта полиции Натальи Зотеевой – пример крепкой, дружной и счастливой ячейки общества. В этом году они вместе с мужем Павлом отмечают совершеннолетие супружеской жизни. Воспитывают пятерых детей. В 2023 году они удостоены региональных медалей «Материнская слава» и «Отцовская слава». Наталья и Павел вручили молодой семье символ семейного благополучия – хлеб, испеченный своими руками, а также рассказали о традиции своей семьи, которая называется «Пирожок счастья».
Военнослужащий Росгвардии сержант Артём Енов – сын известного хантыйского сказителя Владимира Енова и библиотекаря Ольги Еновой. В этой семье ханты есть традиция – из поколения в поколение читать детям сказки отца и деда – рыбака-стахановца. Сказки учат добру, чести и справедливости.
«Совместно с региональными журналистами мы познакомили телезрителей с традициями семей военнослужащих и сотрудников ведомства, рассказали об их сплочённости, укреплении родственных связей, отметив, что в Югре созданы все условия для счастливой семейной жизни», – сказал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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