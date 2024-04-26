Встреча с творчеством поэта, чьё «сердце настежь открыто, для тебя раскрытым стоит»
25 апреля 2024 года состоялась литературная гостиная «Сердце поэта поёт», посвящённая Прокопию Салтыкову, поэту малоизвестному широкому кругу читателей, но ставшему любимым поэтом для хантыйского народа. Литературная гостиная приурочена 90-летию со дня рождения хантыйского поэта, фольклориста, переводчика, преподавателя хантыйского языка, любимого диктора ямальского радио.
Гостями встречи стали земляки поэта, они читали стихи и исполняли песни на слова Прокопия Салтыкова. В гостеприимном чуме Центральной районной библиотеки им. И.Г. Истомина села Мужи Шурышкарского района сотрудник библиотеки Инна Романовна Лонгортова собрала почитателей творчества поэта.
Прокопий Салтыков при жизни издал всего два поэтических сборника, но его стихи часто публиковались в литературных сборниках и журналах. Его жизненный путь был типичным для северных писателей прошлого века, нетипичным стал его приход в литературу. Известность к нему пришла после первого стихотворения «Тылащ» («Месяц»). Историю первого и судьбоносного стихотворения открыла исследователь творчества поэта – Виктория Львовна Сязи, кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок
Поэтическая судьба Прокопия Салтыкова, многогранно талантливого поэта, складывалась непросто, его при жизни мало публиковали. Да и имя его словно терялось перед значительностью других имён хантыйских поэтов и писателей, его современников. Но литературный процесс складывается не только из прославленных писателей и поэтов-современников, но и из поэтов малоизвестных, Александр Николаевич Семёнов, профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур, убедительно возвысил поэта, определив его достойное место на северном литературном небосклоне.
Стихи Прокопия Салтыкова полны мудрости, нежности, лиризма, не случайно они так любимы читателями, его слова положены на музыку, и песни стали народными. Его произведения переводили многие известные, занималась переводами и Марина Рачинская, работающая редактором Санкт-Петербургского филиала издательства «Просвещение». Она поделилась своими размышлениями об особенностях поэтического слога и важности подстрочного перевода, и конечно, читала стихи любимого поэта.
Поэзия Салтыкова, журналистская работа, переводческая и научно-методическая деятельность – всё является служением родному хантыйскому народу, и становится ясным, отчего «сердце поэта поёт», и почему «сердце настежь открыто, для тебя раскрытым стоит».