В Югре офицеры и ветераны Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 38-летию аварии на ЧАЭС
26 апреля исполняется 38 лет одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В память о трагической дате, представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели тематические встречи с ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции и учащимися подшефных образовательных учреждений, возложили цветы к подножию мемориальных комплексов и минутой молчания почтили память жертв радиационных катастроф.
В Ханты-Мансийске ветеран вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник полиции в отставке Александр Игоревич Вербловский выступил в эфире программы «Диалог» городского телевидения «Новая студия», где поделился воспоминаниями о личном участии в ликвидации последствий техногенной аварии.
Будучи военнослужащим срочной службы Александр отправился в зону отчуждения, где вместе со своими сослуживцами участвовал в возведении дамб и плотин, дезактивации дорог и машин, работавших вблизи реактора.
«Несмотря на частые обработки, через несколько недель транспорт начинал «фонить» и его заменяли. Сама радиация не ощущалась и не была видна, казалось, что всё, как и раньше, только, чтобы остаться в живых, ежедневно необходимо было проходить дезинфекцию. Для каждого ликвидатора в обязательном порядке выдавались респиратор, дозиметр радиации, спецодежда», – вспоминает ликвидатор аварии.
Указом Президента России за выполнение задач по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции подполковник полиции в отставке Вербловский награжден медалью «За спасение погибавших».
Сегодня Александр Игоревич находится на заслуженном отдыхе.
В Нижневартовске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели внеклассные мероприятия для учащихся средней школы № 2 в ходе которого рассказали о смелости ликвидаторов катастрофы, ее причинах и последствиях.
Завершилось мероприятие памятным митингом, состоявшегося у 5 пожарной части. Сотрудники Росгвардии совместно с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, представителями регионального ГУ МЧС России, органов местного самоуправления и учащимися образовательных учреждений минутой молчания почтили память погибших в радиационных катастрофах и возложили цветы к мемориальному комплексу ликвидаторам техногенных аварий.
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