В Москве прошло заседание Профильной комиссии Минздрава РФ по детской стоматологии
На комиссии главные внештатные специалисты-стоматологи Приволжского федерального округа, г. Москвы делились опытом работы организации стоматологической помощи, в том числе детям, в своем регионе. Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Югры Валентина Казакова поделилась с коллегами со всей Росси опытом организации и развития школьной стоматологии в Югре.
Главный внештатный детский стоматолог МЗ РФ А.Г. Климов ознакомил участников Профильной комиссии с итогами заседания комиссии Минздрава РФ, определены основные задачи и направления в медицине и в частности в стоматологии детского возраста на 2024-2025 года.