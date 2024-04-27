Югра молодая выбирает профессионала
26 апреля в Нижневартовске прошёл Финал регионального конкурса профессионального мастерства среди руководителей и специалистов в сфере молодежной политики.
Из 111 участников после прохождения тестирования на знание правовых основ деятельности, теории организации работы с молодежью, возрастной психологии и педагогики, а также выполнения конкурсных испытаний определились 18 лидеров, среди которых итоговое испытание выявило лучших.
«Конкурс проводится с целью выявления лучших представителей органов и учреждений молодежной политики. На мероприятии оцениваются знания и навыки, которые участники применяют в своей работе. Финалисты показывают свои наработки, лучшие практики, которые существуют в городах, поселках и районах, а эксперты не только оценивают конкурсантов, но и дают обратную связь и рекомендации для дальнейшей работы. Ещё одна важная задача конкурса – создание платформы для коммуникации участников друг с другом, что также способствует их профессиональному развитию», – подчеркнул Иван Хлебников, начальник управления молодежной политики департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
Финалисты состязались в трех номинациях: «Руководитель муниципального органа/учреждения/организации молодежной политики», «Специалист муниципального органа/учреждения/организации молодежной политики», «Будущий специалист молодежной политики».
Среди заданий для руководителей были презентация эффективных практик, уже реализованных в их городах и поселениях, а также анализ деятельности действующего молодежного центра. Это помогло жюри на деле оценить деловые и личностные качества участников конкурса.
В номинации для специалистов также необходимо было представить эффективный проект, который позволил решить конкретные проблемы молодежи. Помимо этого, каждый участник общался с одной целевой группой (работающая молодежь, молодые семьи, студенты вузов и ссузов, школьники) и разрабатывал под нее масштабное мероприятие.
«Мне кажется, что самое важное в нашей работе – не бояться проявлять креативность даже в рамках учреждений, где мы работаем. Важно создавать что-то новое и необычное даже в пределах установленных границ. Сегодняшняя молодежь нуждается в настоящем и интересном контенте, и это должно быть нашим приоритетом», – подчеркнула Екатерина Жабо, победитель конкурса в номинации «Специалист муниципального органа/учреждения».
После окончания испытаний каждый в своей номинации голосовал за кого-то из участников – победитель получил спецприз «Признание коллег».
Победителями среди студентов стали: Ольга Трухина (3 место, НВГУ), Элен Авагян (2 место, НВГУ), Маргарита Малеко (1 место, СурГПУ), Алина Велибекова («Признание коллег», СурГПУ).
«Участие в конкурсе позволило мне лучше понять свои слабые стороны, над которыми нужно работать, и подтвердило мое профессиональное призвание. Я убеждена, что работа в области молодежной политики не только помогает сохранить молодость души, но и является ключом к успеху. Для меня важны честность и открытость в общении с молодежью, и я стараюсь не строить из себя недоступного взрослого, а быть максимально открытой и доступной для общения с каждым», – отметила Маргарита Малеко из Сургута, победитель номинации «Будущий специалист молодежной политики».
Лучшими специалистами стали Екатерина Носова (3 место, Покачи), Светлана Близнякова (2 место, Белоярский район), Екатерина Жабо (1 место, Нижневартовск), Екатерина Михайлова («Признание коллег», Лангепас).
Среди руководителей 3 место у Екатерины Закировой из Сургутского района, 2 место и спецприз «Признание коллег» у Зили Амирхановой из Нефтеюганского района, первое место у Ларисы Чертовой из Нефтеюганска.
Медиа-центр АНО «Молодёжный центр Югры»