Новая выставка открыта в музее «Торум Маа»
26 апреля гости этнографического музея «Торум Маа» познакомились с новой выставкой «Ты, струна моя звени!», посвященной памяти первого профессионального композитора народа манси – Владимира Шесталова.
Выставка разместилась в стационарной экспозиции кабинета-музея Ювана Шесталова неслучайно: сын, как и его отец, посвятил всю свою жизнь сохранению и развитию родной народной культуры.
Коллеги, знакомые и родные композитора стали участниками презентации выставки. Раиса Германовна Решетникова поделилась видеозаписью с его выступлением в детском саду перед детьми экспериментальной группы с этнографическим уклоном. Мария Григорьевна Эккерт, в то время воспитатель этой группы, отметила, что эмоциональное выступление Владимира подтолкнувшего ее к более глубокому знакомству с родной культурой. Тогда еще молодой музыкант Владимир Шесталов, как впрочем и всегда, с удовольствием соглашался помочь в проведении каких либо мероприятий – украсить звучанием традиционной музыки.
«Печально, что этот талантливый человек оставил так мало из того, что мог. И это наследие необходимо собирать, беречь и популяризировать», – поделилась Дина Васильевна Герасимова – педагог и научный руководитель композитора.
Поделился воспоминаниями о профессиональном становлении Владимира Шесталова и передал музею диск с записями музыкальных сочинений Александр Витальевич Конев.
Владимир Савельевич Меров, прекрасно знающий творчество композитора и использующий в своих обучающих программах записанные с Шесталовым наигрыши, вместе с воспитанниками Детского этнокультурного-образовательного центра дополнили теплую атмосферу живым звучанием традиционных народных инструментов.
Выставка продолжает работу.