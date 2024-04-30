Югра открыла выставку в Москве
Югра открыла выставку " Трудовые династии" в Москве. Павильон, в котором развернулась экспозиция, посвященная семейным традициям и профессиональной преемственности, полон гостей с самого утра. Проникнуться удивительными историями гостям на ВДНХ помогают визуальные, звуковые и тактильные технологии, а также игры и отрывки из многотомника «Академическая история Югры».
Идею создать такой проект предложила семья Рещиковых из Ханты-Мансийска (их общий стаж в геофизике – более 150 лет). Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Возможность рассказать о своих династиях представится всем субъектам.
Югра Z Официально