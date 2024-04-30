Югра обновила стенд на выставке «РОССИЯ» ВДНХ
Департамент внутренней политики сообщает:
Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на своих официальных страницах в соцсетях.
По словам главы региона, обновления югорского стенда на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве затронули фотозону, чум и зону «Богатство леса».
Так, полностью перестроен кинотеатр — теперь это сказочный чум, который убран по традициям народов ханты и манси. Там гости выставки могут ознакомится с классическими сказками народов Севера, современными рассказами, созданными с использованием искусственного интеллекта. Также возле чума будут организованы мастер-классы.
«В зоне “Богатства леса” гостям рассказывают о цветах, которые распускаются весной в нашем регионе. Также на стенде появилась берёза, на которую можно повесить ленту, загадать желание, приобщиться к весенней традиции народов Севера», — написала Наталья Комарова.
Кроме того, в рамках Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, на стенде с мамонтом Югоркой расположилась вся его семья. Наталья Комарова написала, что вскоре вместе с югорчанами будут выбраны имена для мамы и сына. Герои размещены в летней фотозоне.
Губернатор Югры пригласила жителей автономного округа оценить обновлённый стенд на ВДНХ в 75-м павильоне.