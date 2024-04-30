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Югра обновила стенд на выставке «РОССИЯ» ВДНХ

30.04.2024

 

Департамент внутренней политики сообщает:

Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на своих официальных страницах в соцсетях.

 

По словам главы региона, обновления югорского стенда на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве затронули фотозону, чум и зону «Богатство леса».

 

Так, полностью перестроен кинотеатр — теперь это сказочный чум, который убран по традициям народов ханты и манси. Там гости выставки могут ознакомится с классическими сказками народов Севера, современными рассказами, созданными с использованием искусственного интеллекта. Также возле чума будут организованы мастер-классы.

 

«В зоне “Богатства леса” гостям рассказывают о цветах, которые распускаются весной в нашем регионе. Также на стенде появилась берёза, на которую можно повесить ленту, загадать желание, приобщиться к весенней традиции народов Севера», — написала Наталья Комарова.

 

Кроме того, в рамках Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, на стенде с мамонтом Югоркой расположилась вся его семья. Наталья Комарова написала, что вскоре вместе с югорчанами будут выбраны имена для мамы и сына. Герои размещены в летней фотозоне.

 

Губернатор Югры пригласила жителей автономного округа оценить обновлённый стенд на ВДНХ в 75-м павильоне.

admhmao.ru

30.04.2024

30.04.2024