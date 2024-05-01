Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков поздравил югорчан с Праздником Весны и Труда
Уважаемые югорчане!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично рад поздравить вас с Праздником Весны и Труда!
Символ весеннего обновления и добрых перемен в жизни, знак глубокого уважения к человеку труда – вот что такое Первомай!
Югра всегда была и остается землей тружеников, которым по силам самые серьезные задачи. Об этом убедительно свидетельствует славная история нашего региона. Она наполнена трудовым энтузиазмом первых пятилеток, героической работой сибиряков, неутомимо ковавших победу в тылу в годы Великой Отечественной войны, созидательной деятельностью югорчан в мирные годы. Труд тысяч людей стал основой динамичного развития автономного округа, превратившегося ныне в территорию, где комфортно жить, растить детей, воплощать в реальность планы и мечты.
Сегодня мы, как никогда, понимаем великую силу сплоченности. Мы, вместе преодолевая трудности, движемся к намеченным целям.
Пусть трудолюбие, энергия, деловая активность и любовь к малой родине будут и впредь залогом успехов во всех сферах жизни. Желаю всем вам, уважаемые жители Югры, доброго здоровья, счастья и отличного настроения!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков