При участии ОМОН Росгвардии на реках Югры пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест»
В период весенней миграции к местам нереста и нагула водных биологических ресурсов сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре окажут содействие инспекторам Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в проведении оперативно-профилактического мероприятия «Весенний нерест». Об этом в ходе совместного эфира с руководством Рыбоохраны на радиостанции «Югория» рассказал начальник группы сил специального назначения территориального органа Росгвардии майор Евгений Соловьев.
«В период нереста совместные рейдовые группы из числа инспекторов Рыбоохраны и сотрудников ОМОН будут патрулировать водные объекты рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», – отметил офицер Росгвардии.
Мероприятие пройдет от начала таяния льда до конца мая, на реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами. Основная цель совместных рейдов — сохранение водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения Югры, а также выявление и пресечение фактов браконьерства.
За время совместной работы выявлено и пресечено сотни нарушений природоохранного законодательства, изъяты тысячи незаконных орудий рыболовства, возбуждены десятки уголовных дел за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов ценных и особо ценных видов.
Передача выйдет в эфир 2 мая в эфире радиостанции «Югория».
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