Патриотический урок с Тюменской таможней прошел в школе
В рамках кампании «Мы помним», активисты «Молодой Гвардии» организовали урок с Тюменской таможней для учеников 25-й школы
На занятии тюменские таможенники рассказали, как таможня стоит на страже воздушной, морской и сухопутной границы, и продемонстрировали ребятам технические средства таможенного контроля. Сотрудники познакомили школьников с табельным огнестрельным оружием и защитной экипировкой. Участники смогли не только детально рассмотреть различные виды специальной техники и оружия, но и примерить маскировочные халаты, шлемы, бронежилеты.
Отдельным гостем стал четвероногий помощник кинологического отдела таможни, он продемонстрировал поиск наркотических средств на автотранспорте и в багаже.
«Сохранение истории и понимание человеческих ценностей — одни из главных задач патриотической кампании. Уроки с профессионалами своего дела, с теми, кто стоит на страже безопасности страны, — лучший пример настоящего патриотизма», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
«На таких уроках подрастающее поколение не только вспоминает о важности защиты своей страны, но и знакомится с профессией. Возможно, кто-то из ребят после урока определится с направлением, на которое хочет поступать», — сказал руководитель патриотической кампании «Мы помним» Егор Солодкий.