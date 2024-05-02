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Для слабовидящих

Патриотический урок с Тюменской таможней прошел в школе

02.05.2024

В рамках кампании «Мы помним», активисты «Молодой Гвардии» организовали урок с Тюменской таможней для учеников 25-й школы

 

На занятии тюменские таможенники рассказали, как таможня стоит на страже воздушной, морской и сухопутной границы, и продемонстрировали ребятам технические средства таможенного контроля. Сотрудники познакомили школьников с табельным огнестрельным оружием и защитной экипировкой. Участники смогли не только детально рассмотреть различные виды специальной техники и оружия, но и примерить маскировочные халаты, шлемы, бронежилеты.

Отдельным гостем стал четвероногий помощник кинологического отдела таможни, он продемонстрировал поиск наркотических средств на автотранспорте и в багаже.

 

«Сохранение истории и понимание человеческих ценностей — одни из главных задач патриотической кампании. Уроки с профессионалами своего дела, с теми, кто стоит на страже безопасности страны, — лучший пример настоящего патриотизма», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.

 

«На таких уроках подрастающее поколение не только вспоминает о важности защиты своей страны, но и знакомится с профессией. Возможно, кто-то из ребят после урока определится с направлением, на которое хочет поступать», — сказал руководитель патриотической кампании «Мы помним» Егор Солодкий.

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С уважением, ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"
+7 (345) 279-87-43

02.05.2024

02.05.2024