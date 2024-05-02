День бесплатного посещения

В музее «Торум Маа» установлен единый день для посещения экспозиций и выставок льготными категориями граждан, имеющими право на безвозмездное посещение один раз в месяц.
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