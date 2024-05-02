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Для слабовидящих

День бесплатного посещения

02.05.2024

В музее «Торум Маа» установлен единый день для посещения экспозиций и выставок льготными категориями граждан, имеющими право на безвозмездное посещение один раз в месяц.

torummaa.ru

02.05.2024

02.05.2024