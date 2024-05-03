«Варежка» сыграла спектакли на ВДНХ
Фестиваль семейных кукольных спектаклей Ханты-Мансийского театра кукол «Варежка» выступил на открытии выставки «Трудовые династии» на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
30 апреля в столице состоялись выступления пяти семейных ансамблей-участников седьмого фестиваля, а именно: семейного театра «ПаРус» со спектаклем «Сказка о маленькой одинокой Рыбке и об огромном синем Море», семейного театра «Мечтатели» со спектаклем «Самый лучший папа», семейного театра «ТЧЮЗ имени Джоан Роулинг» со спектаклем «Черепашьи секреты», семейного театра «Зелёная сова» со спектаклем «Жужжик и мечта» и семейного театра «Музыкальный самолётик» со спектаклем «Цыпа и солнышко».
Это первые гастроли семейных театров «Варежки» за пределы Ханты-Мансийска. До этого постановки были показаны только один раз в финале фестиваля «Варежка» в марте этого года на сцене Ханты-Мансийского театра кукол.
Ни незнакомая площадка, ни новая публика ничуть не испугали варежковцев: даже самые юные актёры отлично справились со своими задачами, а выступления наших ребят получили тёплый отклик у зрителей и губернатора Югры Натальи Комаровой.
Участница семейного театра «ТЧЮЗ имени Джоан Роулинг» Анна Ошуркевич поделилась впечатлениями о поездке:
«Поездка в Москву стала невероятным приключением для всей нашей семьи! Конечно, было очень волнительно перед выступлением и на прогоне, ведь нам надо было привыкнуть к новой площадке, освоить работу с микрофонами – без поддержки сотрудников театра кукол и наших коллег по цеху, семейных театров, ничего бы не получилось.
Мы все выступили просто отлично! Я бы даже сказала: профессионально. К моей трёхлетней дочери Мире подошла девушка и спросила: «Ну как ты, малышка?», она ответила: «Я не малышка, я артистка!» Признаться, все мы почувствовали себя настоящими артистами, ведь это были гастроли. Первые наши гастроли!»
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