В столице Югры обсудили вопросы взаимодействия Росгвардии и частных охранных организаций в сфере обеспечения безопасности школ
В зале совещаний Управления Росгвардии по ХМАО — Югре состоялось заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности.
В мероприятии приняли участие руководство территориального органа Росгвардии, председатель правления Регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур по ХМАО – Югре Максим Левант, представители Департамента образования и науки ХМАО — Югры, частных охранных организаций, окружной прокуратуры, УМВД России, УФНС России и государственной инспекции труда. В режиме видеоконференцсвязи к диалогу подключись начальники подразделений лицензионно-разрешительной работы.
Под председательством начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковника полиции Евгения Симакова присутствующие обсудили особенности обеспечения частными охранными организациями безопасности объектов образования, характерные нарушения, выявляемые инспекторами лицензионно-разрешительной работы в рамках осуществления контрольно-профилактических мероприятий, а также вопросы обеспечения охраны и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Отдельным пунктом повестки заседания был рассмотрен вопрос выдачи частным охранным организациям служебного оружия во временное пользование.
В процессе диалога участникам так же были продемонстрированы учебные видеоматериалы по порядку действий частных охранников при обнаружении на объектах образования вооруженных злоумышленников, разработанные саморегулируемой организацией Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности».
По итогам совещания руководителям частных охранных организаций было указано усилить контроль за трудовой деятельностью охранников при оказании ими услуг, в частности, обратить особое внимание на знание работниками своих должностных обязанностей и алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Справочно:
Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности при Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре создан в марте 2017 года с целью формирования предложений и выработки решений по реализации государственной политики в сфере частной охранной деятельности на территории Югры. В его задачи входит разработка предложений по эффективному использованию потенциала частных охранных организаций в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности, координация содействия частных охранных организаций правоохранительным органам в поддержании правопорядка, создании благоприятных условий для развития частной охранной деятельности и содействия формированию цивилизованного рынка охранных услуг на территории Югры, а также реализации мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности, совершенствование профессиональной подготовки работников частных охранных организаций.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре