Профилактика клещевого энцефалита и других инфекций, переносчиками которых являются клещи
Клещи на территории города Нижневартовска и прилежащей территории могут носить в себе возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза (МЭЧ) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), то есть при укусе клещом возможно заражение этими инфекциями. В 2023 заболели клещевым боррелиозом 1 пациент, клещевым энцефалитом - 3 пациента (против клещевого энцефалита не были привиты).
В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» проводится иммунизация взрослого населения от клещевого энцефалита. В прошлом 2023 году против клещевого энцефалита получили прививку 5343 человека. «Если начать прививки в апреле 2024 года и вторую прививку получить через месяц, то иммунитет от клещевого энцефалита при укусе клещом будет сохраняться весь активный сезон с мая по октябрь 2024 года», - рассказала врач-эпидемиолог Ирина Егорова.
Законченным курс вакцинации против клещевого энцефалита считается у человека, имеющего три прививки: вакцинацию (двукратно) и ревакцинацию. Интервал между первой и второй прививками составляет от 1 до 7 месяцев. Первая ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй прививки. В последующем прививаться нужно через каждые три года, стараться не пропускать сроки прививки.
Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в течение всего года без ограничения на летние месяцы. «С начала года прививку уже получили 464 человека. Вакцины против клещевого энцефалита в поликлиниках для взрослых достаточно», - уточнила Ирина Анатольевна.
Не привитым или привитым с нарушением схемы пациентам, укушенным клещом, будет проводиться иммуноглобулиновая профилактика в травматологическом пункте поликлиники №1. Противоклещевого иммуноглобулина достаточно. В 2023 году обратились с укусами 497 пациентов, получили иммуноглобулин 464.