Музей геологии, нефти и газа готовится к открытию экспедиции «Иртыш индустриальный»

Клещи на территории города Нижневартовска и прилежащей территории могут носить в себе возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза (МЭЧ) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), то есть при укусе клещом возможно заражение этими инфекциями.