Музей геологии, нефти и газа готовится к открытию экспедиции «Иртыш индустриальный»
Торжественная церемония открытия масштабного научного путешествия пройдет 9 мая в 13:00, став частью творческой музейной программы «Солдатский привал», посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека совместно с АНО «Культурные индустрии» реализуют проект «Иртыш индустриальный», который был поддержан грантом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ключевым событием проекта станет международная экспедиция по территории трех государств – Российской Федерации, Казахстана и Китая. Иртыш – центральная артерия индустриального развития территорий регионов этих стран. Вдоль реки шли ударные стройки, строились ГЭС, предприятия и заводы, развивалось судоходство.
Для изучения индустриального феномена реки в ходе научной экспедиции по маршруту «Ханты-Мансийск – Кёктокай» вдоль речной артерии Иртыша планируется посетить ключевые промышленные города, индустриальные и историко-культурные объекты стран; выполнить мероприятия в области общественной дипломатии и поддержке соотечественников, реализовать экологические акции.
Участие в экспедиции примут представители инициаторов и организаторов научного путешествия - Музея геологии, нефти и газа, Музея Природы и Человека, АНО «Культурные индустрии» (г. Ханты-Мансийск) – студенты Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск), сотрудники отдела картографии и дистанционного зондирования Земли Института географии РАН (г. Москва). Им предстоит преодолеть почти 4000 километров. Всё это время участники экспедиции будут изучать промышленное развитие населенных пунктов и снимать видео в формате 360 градусов.
Первым пунктом исследования планируется г. Павлодар (Казахстан), далее – города Казахстана Аксу, Курчатов, Семей, Оскемен, Серебрянск, Алтай; и города Китая – Кектокай, Бейтунь, Бурчун. Завершится «гран «Гранд-вояж» 06 июня в г. Ханты-Мансийск (Россия).
Ключевыми результатами проекта станут тематическая выставка в Ханты-Мансийске, других городах России и в Казахстане, интерактивная мультимедийная карта Иртыша, научно-популярный фильм, международный образовательный онлайн-ресурс, международный форум и научно-популярная книга.
Экспедиция посвящена 2-м значимым датам:
1. 190-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, русского учёного-энциклопедиста: химика, физикохимика, физика, метролога, экономиста, технолога, геолога, метеоролога, нефтяника, педагога, воздухоплавателя, приборостроителя. Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета; члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди самых известных открытий – периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Также Д.И. Менделеев – автор классического труда «Основы химии».
2. 125-летию со дня рождения Каныша Имантаевича Сатпаева, советского учёного-геолога, организатора науки и общественного деятеля, доктора геолого-минералогических наук (1942), профессора (1950), академика АН Казахской ССР (1946) и АН СССР (1946), первого президента Академии наук Казахской ССР, основоположника школы металлогении в Казахстане.
9 мая во время торжественной церемонии открытия экспедиции прозвучат приветственные слова приглашённых гостей и участников, тематические концертные номера, будет дан старт путешествия и проводы его участников.
Инициатор проекта – кандидат географических наук, директор Музея Природы и Человека Иван Александрович Яшков, тел. 8(905)380-00-25.
При поддержке:
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Соорганизаторы:
АНО «Культурные индустрии»
БУ «Музей геологии, нефти и газа»
БУ «Музей Природы и человека»
Генеральные партнеры:
ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания»
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
АО «Омский речной порт»
Национальный музей Республики Казахстан
Партнеры выставок: Исторические парки «Россия – моя история», КГКП «Областной историко-краеведческий музей», Аксуский историко-краеведческий музей, Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, Областной историко-краеведческий музей города Семей, Омский государственный историко-краеведческий музей, Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н. Потанина, Тарский историко-краеведческий музей, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.
Партнеры мероприятий: Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства, ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», Институт географии РАН, Русское географическое общество.
Информационные партнеры: АУ «ЭКЦ «Открытый регион».
О.А. Мысина, заведующий отделом по связям с общественностью БУ ХМАО-Югры Музей геологии, нефти и газа 7(950) 5125136