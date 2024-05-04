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ugra-news.ru

В Югре продолжается приём документов для соискания премии им. И. Н. Шесталова

04.05.2024

Подать документы до 13 мая для соискания премии им. И. Н. Шесталова возможно и через информационный сервис «Единый Личный Кабинет Активиста» на сайте www.elkanko.ru.

С 26 апреля по 13 мая идёт прием документов. С 20 по 28 мая на сайте www.elkanko.ru  будет проходит онлайн-голосование среди соискателей премии.

Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И. Н. Шесталова присуждается с 2013 года ежегодно за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и (или) международном уровне следующим соискателям:

 

  • физическим лицам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за личный вклад;

  • авторским коллективам организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим деятельность и постановленным на налоговый учет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за вклад коллектива.

 

Итоги премии им. И. Н. Шесталова будут подведены 22 июня ко дню рождения поэта.

«Своему языку учим. Дети собираются вместе, со школы ко мне приводят ребятишек. Я им рассказываю о деревне, о том, как жили наши предки», — поделилась Галина Алгадьева, обладательница награды в 2023 году, мастер фольклора из Берёзовского района.

 

Автор: Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

myopenugra.ru

04.05.2024

04.05.2024