В Югре продолжается приём документов для соискания премии им. И. Н. Шесталова
Подать документы до 13 мая для соискания премии им. И. Н. Шесталова возможно и через информационный сервис «Единый Личный Кабинет Активиста» на сайте www.elkanko.ru.
С 26 апреля по 13 мая идёт прием документов. С 20 по 28 мая на сайте www.elkanko.ru будет проходит онлайн-голосование среди соискателей премии.
Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И. Н. Шесталова присуждается с 2013 года ежегодно за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и (или) международном уровне следующим соискателям:
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физическим лицам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за личный вклад;
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авторским коллективам организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим деятельность и постановленным на налоговый учет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за вклад коллектива.
Итоги премии им. И. Н. Шесталова будут подведены 22 июня ко дню рождения поэта.
«Своему языку учим. Дети собираются вместе, со школы ко мне приводят ребятишек. Я им рассказываю о деревне, о том, как жили наши предки», — поделилась Галина Алгадьева, обладательница награды в 2023 году, мастер фольклора из Берёзовского района.
Автор: Служба информации портала «Открытый регион – Югра»