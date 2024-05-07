Югра - Макеевке: Наталья Комарова поделилась планами по восстановлению подшефной территории в 2024 году
В текущем году Югра продолжит оказывать помощь подшефной Макеевке Донецкой Народной Республики. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику.
Работы по восстановлению города ведутся Югрой в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в мае 2022 года губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым.
Документ предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи в восстановлении городской инфраструктуры и жилья, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, а также реализацию проектов на территории города, направленных на развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь. В соглашении также определено сотрудничество в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, развития предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения.
Как отметила Наталья Комарова, в соответствии с планом совместной работы в 2024 году запланировано восстановление пищеблоков в 18 образовательных организациях; завершение ремонта кровли, фасада и инженерных сетей городского дворца имени В.Г. Джарты; замена 500 светильников уличного освещения; ремонт производственных помещений с оснащением оборудованием Комбината детского питания и 27 объектов электроснабжения. Также в 2024 году Югрой в Макеевку будет поставлено 15 единиц дорожно-коммунальной техники и 23 резервных дизельных генератора.
Кроме того, будут сделаны проектные и изыскательские работы по строительству физкультурно-оздоровительному комплекту, а также по строительству новой силовой подстанции 35/6 кВ «Чайкино» и реконструкции семи действующих распределительных пунктов 6 кВ.
«Эти объекты будут обеспечивать инфраструктуру для всех дальнейших проектов, включая строительство физкультурно оздоровительного комплекса. В текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация, строительство начнется уже в следующем году», – обратила внимание Наталья Комарова.
Стоит отметить, что Югра разработала мастер-план по развитию города Макеевка - комплексный документ стратегического планирования на период до 2030 года. Он является основой для выполнения проектов планировки и проектов межевания территорий комплексной жилой и общественной застройки с последующим их проектированием и строительством.
В текущем году Югра продолжит организовывать отдых юных макеевчан – не менее тысячи детей, как и прошлым летом, смогут оздоровиться и пройти социально-медицинскую реабилитацию на территории автономного округа и юга России.
«Шефская помощь Югры - это то, что позволит связать наши регионы на следующие десятилетия, а людям из разных географических пространств стать ближе, чтобы вместе противостоять внешним агрессиям, которые, как показывают предыдущие столетия, неизбежны. Человеческая поддержка и человеческие контакты, которые выстраиваются в рамках поддержки и помощи, позволяют с оптимизмом смотреть в нашу общую Победу», – отметил Денис Пушилин.
За 2022-2023 годы Югра восстановила 26 социальных объектов в Макеевке, 196 многоквартирных домов, доставила 37 единиц дорожно-коммунальной техники, передала 300 тысяч учебников и книг в школы Макеевки. 47 проектов реализовали макеевчане как победители в конкурсе на грант губернатора Югры
Более 3 тысяч детей Макеевки отдохнули и оздоровились в Югре и на Юге России, в 35 школах Макеевки Югра оборудовала компьютерные классы, оформила 25 школьных, отремонтированы 17 пищеблоков. Кроме того, при поддержке югорчан были организованы гастроли культурных коллективов Макеевки в города Югры.
В части коммунальной инфраструктуры 2 980 м сетей водоснабжения отремонтировала Югра в Макеевке, восстановила водоснабжение в мкрн Зеленый и полностью отремонтировала здание МФЦ. На дорогах Макеевки установлены 1 900 уличных светильников.