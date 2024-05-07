Владимир Путин вступил в должность президента России
Сегодня состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Она прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии политиков, глав регионов, представителей иностранных государств, общественников, представителей духовенства, а также военнослужащих.
В инаугурационной речи Владимир Путин поблагодарил за поддержку россиян, героев спецоперации, тех, кто сражается за Отечество. Смыслом своей работы глава государства назвал сбережение России и народа страны.
«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Ещё раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку, и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», — сказал он.
Президент подчеркнул, что судьбу России мы будем определять сами ради сегодняшних и будущих поколений.
«Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что интересы, безопасность народов России будут для него превыше всего.
«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заявил Владимир Путин.
Церемония инаугурации завершилась салютом из 30 залпов. Также на Соборной площади состоялось представление Президентского полка Президенту России, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его вступления в должность.
Напомним, согласно итогам выборов, действующего главу государства поддержали 87,28 % граждан России — 76 277 708 избирателей.