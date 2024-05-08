Юных жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пригласили на конкурс «Поэзия Победы»
Юных жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приглашают на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы», который запустил Музей Победы. Творческое состязание приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Приглашаем любителей художественного слова принять участие в конкурсе чтецов. Участники могут представить произведения советских и российских поэтов и прозаиков, а также авторские произведения, посвящённые России, родной природе и языку, выдающимся личностям и событиям нашей истории», – рассказали в Музее Победы.
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие в России. Для этого необходимо записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 5 августа 2024 года.
Компетентное жюри выберет участников, которые примут участие в очном финале. Награждение победителей состоится 1 сентября 2024 года в Музее Победы.
Узнать подробнее о конкурсе чтецов «Поэзия Победы» можно по ссылке: https://victorymuseum.ru/playbill/events/vserossiyskiy-konkurs-chtetsov-poeziya-pobedy/
С уважением, специалист по связям с общественностью Наталья Всеволодовна Катрич ФГБУК «Музей Победы»
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