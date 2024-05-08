Патриотическую акцию «Бессмертный автополк» поддержали росгвардейцы Югры
В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов военнослужащие, сотрудники, ветераны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поддержали Всероссийский патриотический проект «Бессмертный автополк».
Они разместили на стеклах патрульных автомобилей вневедомственной охраны, а также личного транспорта портреты своих родных – участников Великой Отечественной войны.
Заместитель командира взвода батальона полиции Нижневартовского МОВО старший прапорщик полиции Алексей Корнеев прикрепил на стекло служебного транспорта фото своего деда – младшего сержанта Корнеева Лаврентия Ефимовича, который в 1942 году был призван в ряды Советской Армии из Казахской ССР. Дедушка росгвардейца был награждён орденом Великой Отечественной войны 2-й степени и медалью "За отвагу". Росгвардеец помнит из рассказов своего деда, что награду он получил за успешное отражение нападения врага на военный обоз, были спасены жизни людей и ценный груз.
Старший полицейский этого же отдела вневедомственной охраны сержант полиции Артур Ширезданов разместил на своём патрульном автомобиле фото прадеда Викторова Евгения Павловича – труженика тыла: с 1941 по 1945 года он трудился на военном заводе, ремонтировал и изготавливал танки. Награждён медалью: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".
«Ежегодно в автономном округе военнослужащие и сотрудники ведомства проводят патриоическую акцию «Бессмертный автополк». Это дань памяти югорчанам, которые защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.