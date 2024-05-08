Росгвардейцы присоединились к масштабному проекту «Георгиевская ленточка»
Личный состав и ветераны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к масштабному проекту «Георгиевская ленточка», стартовавшему накануне 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Ханты-Мансийске состоялось торжественное построение по случаю старта патриотического мероприятия. В нём приняли участие представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые поздравили стражей правопорядка с наступающим праздником. Росгвардейцы получили возможность принять участие в благотворительной акции «Красная гвоздика», цель которой – медицинская помощь ветеранам Великой Победы.
На маршрутах патрулирования стражи правопорядка поздравляют югорчан с наступающим праздником и вручают землякам символы воинской славы, памяти и связи поколений – черно-оранжевые ленты. Эстафета проходит во всех городах и населенных пунктах региона.
Кроме этого, представители ведомства записали видеопоздравление ветерану Великой Отечественной войны полковнику в отставке Ивану Петровичу Лыткину, уроженцу деревни Шапша Ханты-Мансийского района, который в настоящее время проживает в Москве. Несмотря на свой почтенный 97-летний возраст, фронтовик ведет активный образ жизни, в том числе и на территории своей малой Родины, куда приезжает к своим родственникам.
«Никогда не померкнет подвиг солдата, вставшего на защиту страны, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу. Наш долг – передать память об этом героическом событии и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству следующим поколениям», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Наталья Васильченко