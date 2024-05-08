Студенты ханты-мансийского колледжа будут петь военные песни в автобусах
Студенты Технолого-педагогического колледжа в Ханты-Мансийске присоединились к акции «Читающий автобус», в рамках которой они вместе с пассажирами споют «Катюшу», «Смуглянку» и «Синий платочек».
Напомним, что акцию «Читающий автобус» колледж проводит с 2016 года. Идея возникла у активных студентов и преподавателей словесности. Учащиеся читают стихи и под собственный аккомпанемент исполняют песни военных лет. Партнер акции — Фонд сохранения творчества Даниила Гранина.