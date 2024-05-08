На телеканал «Югра» прислали информацию о более чем 12 тысячах ветеранов для проведения «Бессмертного полка онлайн»
В эфире телеканала «Югра» с 7 по 10 мая показывают портреты югорских ветеранов и рассказывают истории их подвигов. В этом году на сайт медиахолдинга поступило 3 432 новые заявки от потомков победителей. С учетом заявок прошлых лет, количество портретов, участвующих в шествии «Бессмертного полка Югры онлайн» теперь составляет 12 357.
Помимо «Бессмертного полка» в этом году на телеканале «Югра» в День Победы пройдет телемарафон «Сыны Великой Победы» в прямом эфире с 9:00 до 12:00, где будут рассказывать о героях Югры, ковавших Победу в 1941–1945 годах, и защитниках настоящего времени, познакомят телезрителей с военными династиями нашего округа и патриотическими проектами земляков. Телезрители увидят прямые включения из мест проведения всероссийских акций.
Ранее мы рассказывали, что в этом году одно из самых важных событий Дня Победы — шествие «Бессмертного полка» пройдет в режиме онлайн по соображениям безопасности.