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Борис Хохряков принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной празднованию Дня Победы

08.05.2024

Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков принял участие в торжественной церемонии возложения цветов, приуроченной празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Мероприятие, в котором также приняли участие глава муниципального образования Дмитрий Кощенко, председатель и депутаты думы города Нижневартовска, представители патриотических движений и ветеранских организаций, добровольцы, парламентарии Тюменской областной Думы состоялось в Парке Победы.

 

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и почтили минутой молчания память павших героев.

 

Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа  

 

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08.05.2024

08.05.2024