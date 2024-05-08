Борис Хохряков принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной празднованию Дня Победы
Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков принял участие в торжественной церемонии возложения цветов, приуроченной празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мероприятие, в котором также приняли участие глава муниципального образования Дмитрий Кощенко, председатель и депутаты думы города Нижневартовска, представители патриотических движений и ветеранских организаций, добровольцы, парламентарии Тюменской областной Думы состоялось в Парке Победы.
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и почтили минутой молчания память павших героев.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
E-mail: dumapress@dumahmao.ru