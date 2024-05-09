НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургут приняла участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». Мероприятие посвящено 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Диктант победы» — это историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акция впервые была проведена в 2019 году. Участникам предложено пройти 20 заданий в форме тестов.
«Поздравляю вас с Днём Победы. 2 мая я была в Авдеевке, Макеевке, и в Ростовском госпитале встречалась с бойцами. Передаю привет вам от ребят с передовой. Я сейчас стою с портретом одного из своих дедов. И мы все должны сделать все, чтобы эта передача из поколения в поколение состоялась, потому что это самое важное», - сказала Наталья Комарова.
В Сургуте участниками акции стали активисты «Движения Первых», члены молодежных военно-патриотических клубов, студенты образовательных организаций профессионального образования. Наталья Комарова, приветствуя сургутян, задала два вопроса на тему «Вклад жителей Югры в Победу в Великой Отечественной Войне»: «Какое имя дали танку, на постройку которого в 1943 году артисты Ханты-Мансийского драматического театра собрали 15 тысяч рублей» и «Как называлась деревня, в которой родился Герой Советского Союза Иван Корольков, награжденный за бои на берегу Днепра и уничтоживший из пулемета более 100 врагов».
Далее генеральный директор АНО «Центр патриотических проектов «Моя история» Виталий Малыхин представил губернатору Югры новую натуральную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Выставка основана на исторических свидетельствах и документах. Кроме того, на выставке представлены натурные предметы времен Великой Отечественной Войны.
admhmao.ru