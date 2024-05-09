ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ Н.В.КОМАРОВОЙ И ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Д.В ПУШИЛИНА С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова:
Дорогие ветераны! Уважаемые югорчане, жители Донбасса, Макеевки!
Мы сегодня вместе с Денисом Пушилиным, Главой Донецкой Народной Республики поздравляем вас с Днем Победы! Мы записываем наше поздравление в Макеевке у Обелиска Славы, Вечного огня.
Сейчас, через 79 лет потомки Победителей, Герои нашего времени вновь противостоят нацизму, защищают Донбасс, Россию.
Участник специальной военной операции, югорчанин Владимир с позывным «Учитель» написал мне такие строки: «Если Север нас закаляет, то Донбасс дает очень сильную путевку в жизнь».
Югру и Новороссию связывают люди. В годы Великой Отечественной войны Югра шефствовала над Запорожской областью, в 2014 году – над Евпаторией и городом Саки. Сейчас югорчане участвуют в развитии Макеевки, Авдеевки Донецкой Народной Республики.
Глава Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилин:
Уважаемая Наталья Владимировна, правильные и верные слова о том, что нас связывают люди, и это дает нам сил сейчас, давало силы прошлом. Уверен, от нас зависит насколько мы заложим правильный фундамент, чтобы это давало сил и следующим поколениям.
Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! Поздравляю вас с Днем Победы!
Девятое Мая для всех нас – особенная, священная дата в календаре. Наши героические деды и прадеды ценой неимоверных усилий победили фашизм.
Уроки истории напоминают нам о важности единства в час испытаний. Жители всей страны воевали против захватчиков, а матери и жены бойцов стояли у заводских станков, ковали победу в тылу.
Война прошла по судьбам всех семей. Именно поэтому так дорог нам праздник Великой Победы.
Сегодня мы вместе вспоминаем имена освободителей, возлагаем цветы к их памятникам и отдаем свой прямой долг перед ними и следующими поколениями – беречь и защищать Россию.
Наша священная обязанность – быть достойными предков, освободить наши русские земли и дойти до полной и окончательной Победы.
От всего сердца желаю вам, дорогие югорчане, с гордостью нести вахту памяти, черпать вдохновение и силы из нашей героической истории. И, конечно, – скорейшего наступления победного мира!
С праздником!
Н.В.Комарова:
Военнослужащие из Югры с честью выполняют поставленные перед ними задачи, делают все, для победы над нацистами. Знаю, югорчане не подведут.
Со мной рядом Артем из Междуреченского, командир мотострелкового взвода, который участвовал в освобождении Авдеевки. Артем награжден знаком «Герой Югры». Он – второй югорчанин, который удостоен этого звания.
Артем, военнослужащий:
Хочу присоединиться к словам поздравления наших земляков на фронте и в тылу. Крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа будет за нами! Служу России!
Н.В.Комарова:
Россияне гордятся своими Героями. Мы вместе. За Родину, за Президента. С Днем Победы!