Рассказали о своих фронтовиках
Накануне празднования 79-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в офисе общественной организации «Спасение Югры» состоялся вечер памяти.
Ведущие вечера Ольга Князева и Виктор Банк отметили огромный вклад в победу над фашистской Германией коренных малочисленных народов Югры – мужчины – рыбаки, охотники, оленеводы ушли на фронт, в тылу, превозмогая свои возможности, трудились старики, женщины и дети. Многие не вернулись с войны, а здесь, в тылу, были людские потери от непосильного труда. Минутой молчания мы почтили память героев той ужасной войны.
Заместитель председателя окружного Совета ветеранов Ираида Самоловова рассказала, как в течение трёх лет они собирали документы для того, чтобы городу Ханты-Мансийску присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Затем представила презентацию о трудовом подвиге жителей окружной столицы. Она сказала, что и сегодня члены Совета ветеранов активно помогают нашим солдатам СВО, борющимся с современным неонацизмом.
Президент общественной организации Людмила Алфёрова поздравила собравшихся с Днём Победы, отметив, что нынешнее поколение потомков победителей продолжает их ратную славу – многие ушли на СВО, а здесь все как один помогают – шьют, вяжут, плетут маскировочные сети, заготавливают сухпайки и т.д.
Ребёнок войны – хантыйская поэтесса Мария Волдина поделилась своими воспоминаниями о том, как ей в детскую память запали те тяжёлые времена: «Люди в буквальном смысле валились от усталости, перевыполняя планы по рыбе, мясу, дикоросам. Помню, как огромными обозами всё вывозилось из деревень Юильска и Нумто до Ханты-Мансийска, а отсюда уже дальше. Низко кланяемся героическим труженикам тыла. Сегодня важно победить современный нацизм. Победа будет за нами!»
На вечере звучали военные песни в исполнении Александра Михайловича Константинова – сына фронтовика Михаила Павловича Константинова. Он, уроженец деревни Сооткурт Октябрьского района, ушёл на фронт в восемнадцатилетнем возрасте. Служил в 316 полку конвойных войск НКВД СССР на должности командира строевого взвода. 22 ноября 1945 года младший лейтенант Михаил Павлович Константинов был демобилизован, награждён медалью «За победу над Германией».
Затем участники вечера-памяти рассказали о своих героях. Мансийский учёный-языковед Дина Герасимова рассказала удивительную историю о том, как буквально недавно было обнаружено место захоронения её отца-фронтовика Василия Фроловича Храмцова, который ушёл на войну в 1942 году, а в 1944 году пропал без вести. Он похоронен в братской могиле в г. Измаиле (Украина).
Фаина Иштимирова рассказала о своём деде Илье Ивановиче Миляхове: «Родился он в 1916 году в деревне Чуэли Берёзовского (ныне Белоярского) района. Уходя на войну в 1941 году, он обнял свою трёхлетнюю дочь Олю (мою маму), угостил её карамелькой, высоко поднял и сказал: «Когда вернусь, то целый кулёк карамелек тебе принесу». Маленькая Оля так и не дождалась своего отца – в феврале 1943 года он пропал без вести. Мы бережно храним память о нём, рассказываем внукам».
Гость вечера Тамара Александровна Плеханова тоже рассказала о своих фронтовиках. Её дед Плеханов Владимир Григорьевич, 1905 года рождения, в мае 1942 года был мобилизован в РККА. С июля 1942 года связистом Сибирской дивизии участвовал в Сталинградской битве, награждён медалью «За оборону Сталинграда», проявил себе в боях за город Харьков, на Курской дуге, получил много ранений, последнее в городе Будапеште. Был отмечен медалью «За боевые заслуги». Его не стало в 1964 году. Воевал и его брат Аркадий Григорьевич Плеханов, погиб в конце войны. На фронт забрали и старшего брата матери Ефима Петровича Афанасьева – пропал без вести. Мы помним об их подвигах, чтим, рассказываем внукам. И сегодня в сложное для страны время мы знаем – победа будет за нами!»
Много ещё историй звучало за чашкой чая. Участники вечера-памяти говорили о том, что героизм наших предков-победителей – это наша генетическая память и сегодня от каждого из нас зависит победа над неонацизмом.
Людмила Гурьева