Мероприятия всероссийской акции Росгвардии «Эстафета подвига» проходят в Югре
В рамках всероссийской патриотической акции «Эстафета подвига» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели для учащихся образовательных учреждений автономного округа ряд торжественных и памятных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В Ханты-Мансийске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в работе выставочного проекта «Отыры Великой Победы», организованного специалистами этнографического музея «Торум Маа». Десятки юных жителей окружной столицы смогли примерить на себя средства защиты и экипировки, ознакомились с выставкой стрелкового вооружения, представленного в экспозиции, а также проверили свои силы в неполной разборке-сборке учебного макета легендарного автомата Калашникова.
На внеклассных мероприятиях в образовательных учреждениях Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани, Урая, Югорска и Игрима представители Росгвардии рассказали учащимся о непоколебимой стойкости и бессмертных подвигах воинов Красной армии и войск НКВД в годы Великой Отечественной войны, после чего вручили детям «Георгиевские ленты» – символ воинской славы, памяти и связи поколений.
Ведомственная патриотическая акция «Эстафета подвига» продолжается.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре