Директор Депздрава Югры поздравил с профессиональным праздником медсестёр и медбратьев региона
14568 медсестер и медбратьев поздравил 12 мая с профессиональным праздником директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, назвав лучших медработников из числа среднего медицинского персонала
«В их числе лучшие в Югре в 2024 году-старшая медицинская сестра КДО №1 с кабинетом неотложной медицинской помощи детской поликлиники ОКБ Ханты-Мансийска Адиля Гафарова, медицинская сестра Сургутской поликлиники №2 Светлана Науменко и участковая медсестра Урайской городской клинической больницы Елена Владимировна Слепова», — отметил Алексей Добровольский, подчеркнув, что у каждой — достойный профессиональный путь и не один десяток лет в здравоохранении, каждая сегодня – опытный наставник для студентов-медиков и молодых специалистов, каждая преданна своему делу и гордится своей профессией.
Адиля Ахмедовна, по мнению руководителя здравоохранения Югры, — отличный психолог, умеющий найти подход к ребенку с помощью любви, терпения, сострадания и готовности прийти на помощь в любое время.
«Стать хорошей медсестрой — нелегкое дело. Только люди с добрым сердцем, высокойтстрессоустойчивостью и ответственностью могут справиться с этим. Горжусь своей профессией», - приводит директор Депздрава слова Светланы Науменко.
Главное качество Елены Слеповой — в уверенности, что даже маленькое проявление заботы и поддержки может повлиять на состояние пациента и помочь ему пойти на поправку.
«Коллеги, с праздником, с Международным днём медицинской сестры! Многие из Вас сегодня встретили его на дежурстве. Примите искренние слова признательности за Ваш труд!» — пишет Алексей Добровольский.
ЮграМедработникиАлексей Добровольский