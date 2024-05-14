Федеральный проект «Наставник Z» запустили в Тюмени
Активисты «Молодой Гвардии» в 13 регионах страны провели открытые уроки и встречи с участниками специальной военной операции в рамках федерального проекта «Наставник Z».
В Тюменской области ветеран спецоперации Дмитрий Возжаев для учеников 25 школы провел открытый урок в формате квартирника, где исполнил авторские песни, написанные на фронте, а также рассказал о своем боевом пути.
В Свердловской области ветеран СВО Алексей Гомилин провел для учеников школы №18 мастер-класс по сборке-разборке оружия и расскажет о правилах ведения огня на открытой местности.
В Ханты-Мансийском автономном округе спецназовец с позывным Десант, рассказал о взятии двух танков Абрамс, которые сейчас представлены на выставке на Поклонной горе в Москве.
«Молодежь — это будущее нашей страны. От того, какими они вырастут людьми, зависит развитие России. Ветераны СВО — это настоящие патриоты, те, кто, рискуя своей жизнью, защищают миллионы семей. Именно такие люди должны стать теми, с кого берут пример, теми, на кого хотят быть похожи подрастающее поколение», — сказал куратор проекта «Наставник Z», федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Напомним, идея проекта появилась в Тюменской области. Проект «Наставник Z» уже запущен в 13 регионах. Одна из главных целей — это передача опыта и ценностей героев СВО молодому поколению, а также формирование активного сообщества из лидеров специальной военной операции.