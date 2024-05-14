Из Югры в зону СВО отправили 14 автомобилей
Вчера со склада Гумкорпуса в Сургуте в зону СВО направили 14 автомобилей повышенной проходимости, сообщают в городской администрации.
Накануне из Сургута в зону СВО отправили целую автоколонну. 14 автомобилей повышенной проходимости отправили со склада Гумкорпуса в Сургуте нашим военнослужащим.
- В отправке принимали участие неравнодушные сургутяне. В некоторые машины погрузили посылки с гуманитарной помощью: продукты питания, средства гигиены, медикаменты и маскировочные сети, - добавили в администрации Сургута.
Жители Сургута, которые принимают участие в сборе, комплектации и отправке гуманитарной помощи точно знают, что в транспорт в зоне спецоперации - это расходный материал. Техника быстро выходит из строя во время боевых действий. Многие отправите сами контактируют с военнослужащими и в курсе, что им не хватает.
Отметим, что с начала года Гумкорпус отправил военнослужащим 54 автомобиля и два квадроцикла, а также 1300 тонн гуманитарного груза.
Сбор гумпомощи происходит каждый день с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Адреса пунктов сбора в Сургуте: пр. Ленина 67а и ул. Мелик-Карамова, 4/4.
Ранее мы рассказывали, что из Сургута отправили очередную партию гуманитарного груза - в общее дело внесли национальные диаспоры Сургута.