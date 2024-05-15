Академическая история Югры скоро будет доступна в библиотеках округа
Восьмитомник «Академической истории Югры» скоро появится в библиотеках автономного округа. Информация из издания будет доступна в вузовских, школьных библиотеках, а также в сети Интернет.
«17 мая будет презентация нашего издания в академии наук. Сразу скажу, что академическое сообщество приняло эту работу очень хорошо. И оценена очень высоко. Достаточно сказать, что председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин посчитал, что это наибольшее достижение исторической науки в год трехсотлетия академии наук», — сказал доцент кафедры государственного и муниципального права СурГУ, секретарь редакционной коллегии по подготовке издания Вячеслав Манин.
Добавим, что над восьмитомником кроме историков и ученых трудились авторы, корректоры, редакторы, верстальщики и дизайнеры Издательского дома «Новости Югры». Было оцифровано более семи тысяч предметов археологии: карт, гравюр, фотографий. Верстальщики во время предпечатной подготовки улучшили качество иллюстративного материала, благодаря чему удалось разместить редкие архивные черно-белые фотографии и карты в максимально крупном размере.
Всего над проектом издания работали 12 дизайнеров, 9 верстальщиков и более 100 авторов, редакторов и корректоров.
Ранее мы сообщали, что работа над «Академической историей Югры» завершена.