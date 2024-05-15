Югорчан приглашают принять участие в конкурсе лекторов
Открыт прием заявок на конкурс лекторов Знание.Лектор – 2024 от Российского общества «Знание».
Участники Знание.Лектор – 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшим школьникам – путевки в МДЦ «Артек».
Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Его выпускники до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.
С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.
Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.
«За три сезона «Лига Лекторов» показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году», — сказал генеральный директор РО «Знание» Максим Древаль.
В прошлом году руководитель студии речи, бизнес-тренер из Ханты-Мансийска Анна Свалова стала полуфиналистом всероссийского конкурса «Лига лекторов». По ее словам, получение такого профессионального опыта было очень ценно.
«Мне было так трепетно и интересно, потому что это своего рода вызов, когда ты определенного уровня вроде бы уже достиг, но тут вдруг чувствуешь сам себя каким-то немножко студентом или учеником. Пробуешь что-то новое, даже вроде бы в той же плоскости, которая тебе известна, но под другим углом, и вот это было самое ценное для меня», – отметила Анна Свалова.
Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.
Участники Знание.Лектор могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.
Подать заявку могут граждане РФ старше 14 лет:
Для школьников от 14 до 17 лет регистрация до 3 июня здесь: https://lektorshkola.znanierussia.ru/ Для взрослых и студентов регистрация до 30 июня здесь: https://lektor.znanierussia.ru/