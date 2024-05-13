В Нефтеюганске второй раз объявлен конкурс по поиску главы города
В апреле конкурс на должность главы Нефтеюганска не состоялся. Члены жури конкурса по отбору кандидатов не смогли увидеть реально подходящую фигуру из числа заявившихся на суровую должность.
Состав жюри также был пересмотрен. На смену депутатов нефтеюганской городской думы седьмого созыва Елене Власовой и Наталье Петюкиной пришли депутат, почетный житель города Нефтеюганска Алексей Казаков и директор ООО «Гратус» Алла Гайсина. Алла Гайсина была депутатом прошлого созыва в думе Нефтеюганска. Соответствующее решение было подписано председателем Думы Нефтеюганска Маратом Миннигуловым.
В решении также уточняется, что провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нефтеюганска необходимо 6 июня 2024 года в 10 утра в малом зале заседаний администрации Нефтеюганска. Документы от кандидатов на вакантную должность будут принимать с 17 мая по 31 мая 2024 года по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 25, кабинет 308.
В социальных сетях жители Нефтеюганска выражают надежду на то, что с выбором главы не станут затягивать.
«Впереди лето, город нужно к зиме готовить, украшать летом, проводить строительные работы, дороги делать в конце концов. Одна сбежала как… с тонущего корабля, а нового не торопятся назначить. Раз мы выбрали депутатов, то дайте им право выбрать и главу, коль жителям нельзя голосовать за главу города. Не затягивайте с этим выбором. Выбирайте уже из местных жителей, а не приезжих. Им, как практика показала наш город не нужен», — делится Владимир Ж.
Журналисты ugra-news.ru будут следить за развитием ситуации.