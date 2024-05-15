Правительством Югры приняты новые кадровые решения
Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 мая на должность директора регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта назначен Антон Черников.
На своем посту он сменил Александра Лебедева, занимавшего эту должность с апреля 2023 года.
Антон Черников родился 13 мая 1989 года. Имеет два высших образования - по направлениям «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» и «Экономика».
Антон Черников имеет необходимый профессиональный и управленческий опыт. Профессиональный путь начинал дорожным мастером в ГП «КрайДЭО» в Красноярске. По направлению деятельности работал в разных должностях в городах Ставрополь и Сочи. С июля 2023 года по апрель 2024 года являлся министром регионального развития Республики Алтай.
Напомним, департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере транспортного обслуживания населения региона автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (в пригородном и межмуниципальном сообщении), дорожной деятельности в отношении объектов дорожного хозяйства, организации дорожного движения.