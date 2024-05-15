Подшефные Росгвардии школьники из Нижневартовска подготовили письма со словами поддержки участникам специальной военной операции
В рамках всероссийской акции «Письмо солдату» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре провели внеклассные мероприятия для учащихся подшефных образовательных учреждений города Нижневартовска.
В школах № 2 и № 32 офицеры Росгвардии рассказали ребятам о том, как в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды поддерживали связь с родным домом с помощью писем, после чего организовали для школьников мастер-классы по изготовлению «Солдатских треугольников».
«Из-за острой нехватки почтовых конвертов наши солдаты отправляли свои письма в виде «треугольников». Сегодня мелко исписанные и незатейливо сложенные листки бумаги — один из символов нашей Победы», — отметил офицер вневедомственной охраны майор полиции Александр Коломутица.
Некоторые учащиеся в своих теплых и трогательных посланиях выразили слова поддержки военнослужащим и сотрудникам Росгвардии — участникам специальной военной операции, пожелали им стойкости и скорейшего возвращения домой, кто-то нарисовал рисунок и вложил в солдатский треугольник поделку, сделанную своими руками.
В ближайшее время более 300 солдатских треугольников, подготовленных ребятами, доставят адресатам в районы выполнения служебно-боевых задач.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре