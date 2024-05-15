Музей геологии, нефти и газа приглашает на программу «Семейная история» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2024»
В этом году акция проходит под тематикой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» и посвящена Году семьи в России. Музей геологии, нефти газа подготовил насыщенную познавательную программу «Семейная история». 18 мая с 18:00 до 24:00 музей станет местом активного семейного отдыха.
Только в эту условную ночь в музее будет работать больше 20 семейных площадок с многочисленными мастер-классами, активностями и фотозонами, чтобы каждый член семьи нашел себе занятие по душе.
В уютной обстановке музея, окруженные историей и культурой, посетители создадут семейные древа, оригинальные фоторамки для семейных снимков, бумажные аппликации. Партнеры музея проведут концертную программу, весёлый квартирник КВН и правовые консультации по семейным льготам.
Самые активные посетители смогут принять участие в параде костюмов Family-look и получить приятные, памятные призы от музея и партнеров.
В программе мероприятия:
– Парад семейных костюмов «Family look» (18:30 – 19:00)
– Детская игровая комната с чаем, кофе, настольными играми и конструктором Lego;
– Фотозона, посвященная свадебным годовщинам «От ситца до алмаза» с печатью фотографий;
– Мастер-класс «От ситца до алмаза» – формирование дерева-баннера подписанными листочками;
– Мастер-класс по росписи деревянных заготовок «Подставка для семейных чаепитий»;
– Мастер-класс «Семейное древо» – изготовление открыток и поделок в технике квиллинг;
– Мастер-класс по изготовлению бумажных аппликаций «Семейные ладошки»;
– Интерактив «Письмо бабуле» – отправка открыток в советской стилистике;
– Семейный квиз;
– Мастер-класс по украшению рамочек для фотографий;
– Благотворительный обмен вещами и игрушками СВОП-маркет;
– Акция дарения к всемирному Дню дарения «Впиши себя в историю Югры»
– Классики и другие уличные активности на примузейной площади
Партнёрские активности:
– Семейный мастер-класс «Птица счастья» по изготовлению птички с декором и интерактив с коробкой-сюрпризом «Кажется я что-то нащупал» от Креативного агентство событий «Мёд», г. Ханты-Мансийск
– Семейная познавательная активность от Семейного центра «Самолёт», г. Ханты-Мансийск
– Концертная программа от музыкального образования «Не школа Вокала», г. Ханты-Мансийск
– Гвоздестояние, изготовление мандал от Клуба ресурсного наполнения «Корица», г. Ханты-Мансийск (группы не более 10 человек)
– Консультации по семейным льготам от Семейного МФЦ, г. Ханты-Мансийск
– Квартирник КВН – выступление школьных команд от Северной лиги МС КВН
Также чтобы получить билет на «Ночь музеев» в «Нефтяном», жителям и гостям окружной столицы музей предлагает пройти прогулочный квест по центральной части г. Ханты-Мансийска под названием «Прогулка с колясками». Выполняя онлайн-задания квеста, отыскивая знаковые достопримечательности и отвечая на вопросы, можно будет заработать право бесплатного входа на мероприятие.
Информационная справка – Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске:
Музей – единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году. В 2023 году «Нефтяной» отметил свой 30-летний юбилей.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Музея геологии, нефти и газа +7 (3467) 33-32-72 (доб. 666)