Борис Хохряков поздравил призеров конкурса «Семья года Югры»
Сегодня в поселке Белый Яр Сургутского района состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа конкурса «Семья года Югры». Он проводится с 2004 года.
Конкурс предусматривает пять номинаций: «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья Югры», «Золотая семья Югры».
Участниками становятся семьи, проживающие в Югре не менее 10 лет, состоящие в зарегистрированном браке и являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса.
С 2004 года в муниципальных этапах конкурса приняли участие
1 434 семьи, в окружных – 442 семьи, из них в 2024 году в окружном этапе конкурса приняли участие 43 семьи.
Награждая призеров, Председатель Думы Югры Борис Хохряков тепло поздравил все семьи с Международным Днем семьи, который отмечался 15 мая. Пожелал счастья, успехов, тепла домашнего очага.
«2024 год особенный. Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил его Годом семьи, – сказал спикер окружной Думы. – Наш Губернатор Наталья Владимировна объявила этот год – Годом народного сплочения. Это как составная часть единого целого. Семья – это не просто мама и папа, это братья и сестры, это бабушки и дедушки, это другие родственники, которые разделяют наши взгляды, кто всегда с семьей: когда праздник, когда сложно, когда нужно подставить плечо. Это единство, основа основ. И вы доказали, что едины уже тем, что принимаете участие в этом конкурсе и прошли все его этапы.
От всей души хочу поблагодарить вас за то, что вы активные, каждая семья уникальная. Что вы нам, своим землякам, рассказали об истории своей семьи».
Борис Сергеевич вручил награды победителям в номинации «Молодая семья» семье Месхорадзе – Мерабу Зазаевичу и Светлане Григорьевне из Когалыма.
Второе место было отдано семье Рябчиковых – Алексею Викторовичу и Юлии Юрьевне из Нижневартовска и третье – семье Черепневых – Ивану Владимировичу и Анне Геннадьевне из Сургута.
В Номинации «Золотая семья» победителями стали семья Федотовых – Александр Григорьевич и Тамара Петровна из Сургута. Их стаж семейной жизни 51 год. Воспитали троих детей, имеют девять внуков.
Второе место было отдано семье Тищенко – Петру Алексеевичу и Вере Ивановне из Белоярского. Стаж семейной жизни у них 52 года. Воспитали четверых детей. Имеют 13 внуков и два правнука.
Третье место досталось семье Шатровых – Владимиру Александровичу и Лидии Павловне из Нефтеюганска. Стаж семейной жизни у них 52 года. Имеют внуков и правнука.
Борис Хохряков пожелал победителям в номинациях успешно представить наш регион на всероссийском конкурсе.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры