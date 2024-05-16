В югре назвали имена победителей окружного конкурса «семья года югры»
В посёлке Белый Яр Сургутского района состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров окружного этапа конкурса «Семья года Югры». Победителей наградили губернатор Югры Наталья Комарова и председатель думы автономного округа Борис Хохряков.
Обращаясь к присутствующим, глава региона процитировала Президента Российской Федерации Владимира Путина, который объявил 2024 год Годом семьи «“В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт”. В этом зале семьи, где и детям, и взрослым прививают доброту, любовь, честь, ответственность, трудолюбие, верность, любовь к Родине. Спасибо вам за это. Пусть ваша энергия заряжает всех, кто рядом с вами, всех югорчан», — подчеркнула Наталья Комарова.
Напомним, конкурс «Семья года Югры» проводится с 2004 года.
В настоящее время он предусматривает пять номинаций: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья Югры», «Золотая семья Югры».
Участниками могут стать семьи, проживающие в Югре не менее десяти лет, состоящие в зарегистрированном браке и являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса.
С 2004 года в муниципальных этапах конкурса приняли участие 1 434 семьи, в окружных — 442. Победителем конкурса с присвоением звания «Семья года Югры» стала семья Стёпиных из Сургута. Супруги Стёпины воспитывают пятерых детей. «Участвуя в конкурсе, мы хотели показать, что многодетная семья — это счастливая и благополучная семья», — рассказала победительница конкурса Оксана Стёпина. Стёпины — династия железнодорожников, общий трудовой стаж её представителей в отрасли составляет более 400 лет.
В номинации «Семья — хранитель традиций» лучшей признана семья Кичеровых из посёлка Белый Яр Сургутского района, в чьей семейной родословной собраны сведения о 327 родственниках. В доме Кичеровых хранятся семейные реликвии, которым более трёхсот лет. На втором месте в этой номинации — Мадьяровы из посёлка Излучинск Нижневартовского района, третье место заняла семья Кугаевских из посёлка Луговской Ханты-Мансийского района.
В номинации «Молодая семья Югры» первое место жюри присудило семье Месхорадзе из Когалыма. Мераб и Светлана Месхорадзе воспитывают троих детей, занимаются спортом и принимают активное участие в общественной жизни города. Второе место в этой номинации получила семья Рябченковых из Нижневартовска, третье место — семья Черепнёвых из Сургута.
В номинации «Многодетная семья» на первом месте — семья Бунеевых из Нефтеюганска. У Бунеевых шесть детей. Глава семьи трудится машинистом в нефтегазовой компании, его супруга — школьным библиотекарем. «На свадьбе Олег сказал сразу, что у нас будет много детей», — вспоминает Марина Ивановна. Четверо старших детей учатся в кадетских классах, занимаются в детской школе искусств. Первоклассник Семён осваивает армейский рукопашный бой, искусство фланкировки. Супруги признают, что быть многодетной семьёй — ответственно и, вместе с тем, очень радостно.
В номинации «Золотая семья» победу одержала чета Федотовых из Сургута. Александр Григорьевич и Тамара Петровна 51 год в браке. Воспитали троих детей. Свободное время старшие Федотовы посвящают внукам, всей семьёй участвуют в различных конкурсах. Второе место в номинации заняла семья Тищенко из Белоярского, третье — семья Шатровых из Нефтеюганска.
В номинации «Сельская семья» победителем стала семья Любавиных из села Казым Белоярского района, второе место заняла семья Мосуновых из посёлка Назарово Кондинского района, третье — семья Сопочиных из села Варьёган Нижневартовского района.
Все семьи-победители будут представлять автономный округ на всероссийском этапе конкурса.
Департамент внутренней политики