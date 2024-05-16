Наталье Комаровой представили работу сервисно-лётного центра в Сургутском районе
В рамках рабочего визита в Сургутский район губернатор Югры Наталья Комарова посетила сервисно-лётный «Международный центр мониторинга» в Лянторе.
Центр представляет группу компаний, работающих над созданием, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем и их отдельных компонентов, в частности бортового радиоэлектронного оборудования и двигателей.
Основным видом экономической деятельности «Международного центра мониторинга» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. На встрече главе региона представили основную деятельность центра и аппараты для полётов в труднодоступные места, диагностики трубопроводов топливно-энергетического комплекса, учебных целей и других задач.
По словам главного конструктора компании «Птера» Амира Валиева, в центре разработаны проекты по решению инфраструктурных задач, например по созданию общей сети связи и созданию постоянного дежурства беспилотников во всем регионе. Комментируя проект по созданию общей сети связи Наталья Комарова подчеркнула, что подобные разработки могут использоваться не только в небольших труднодоступных поселениях, но и на федеральных трассах с неустойчивой связью.
«Мы занимаемся созданием, производством и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов. В основном наши аппараты используются для диагностики, картографии, кадастра и в целях разведки. В Югре мы работаем уже четыре года и здесь, в Лянторе, мы создали сервисно-лётный центр», — сказал Амир Валиев.
Отметим, только за 2023 год компания пролетела над Югрой, ЯНАО и Томской областью свыше 340 тысяч лётных километров. Беспилотные летательные аппараты могут находиться в воздухе без заправки около 15 часов. В связи с этим компания работает над созданием беспилотной авиационной системы, способной летать 30 часов.
Также главный конструктор компании «Птера» Амир Валиев отметил, что студенты специализированных учебных заведений могут проходить практику и быть трудоустроенными как на основное производство в Москве, так и в Сургутском районе.
Например, в данный момент в «Международном центре мониторинга» работает студент Ульяновского авиационного колледжа Сардор Зикрин, который занял первое место в чемпионате по профессиональному мастерству в компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов».
Департамент внутренней политики